Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye Değil, Hazineye...
2 saat önce
IHAAW123433-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye değil, hazineye tahsis etmiştir.
IHAAW123433-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye değil, hazineye tahsis etmiştir. Parlamento bu tarihi kararı alacaktır" dedi. 05.02.2019 12: 34: 33 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:42 Kaynak: İHA
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