Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye Değil, Hazineye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye Değil, Hazineye...

2 saat önce

IHAAW123433-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye değil, hazineye tahsis etmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW123433-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye değil, hazineye tahsis etmiştir. Parlamento bu tarihi kararı alacaktır" dedi. 05.02.2019 12: 34: 33 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İş Bankası, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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