Erdoğan: "Elim Trafik Kazası Hepimizin Yüreklerini Dağladı" - Son Dakika
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Erdoğan: "Elim Trafik Kazası Hepimizin Yüreklerini Dağladı"

20.08.2022 22:29
Erdoğan: "Elim Trafik Kazası Hepimizin Yüreklerini Dağladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Gaziantep’te 16 yurttaşın yaşamını yitirdiği zincirleme trafik kazasına ilişkin, “Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” mesajını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Gaziantep'te 16 yurttaşın yaşamını yitirdiği zincirleme trafik kazasına ilişkin, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" mesajını yayınladı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG), bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahale etmek için gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Kazada ikisi basın mensubu, 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden "başsağlığı" mesajı paylaştı. Erdoğan, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında; "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elim kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması TBMM Başkanı Şentop: 'Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu... TBMM Başkanı Şentop: 'Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu...
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Elim Trafik Kazası Hepimizin Yüreklerini Dağladı' - Son Dakika

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