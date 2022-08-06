Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli 'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye 'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı - Son Dakika

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