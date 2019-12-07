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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerdeki 4'lü zirvede liderlere, 'Siz oradan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerdeki 4'lü zirvede liderlere, 'Siz oradan (Suriye) çıkmadan biz ayrılmayacağız' dedik.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerdeki 4'lü zirvede liderlere, 'Siz oradan (Suriye) çıkmadan biz ayrılmayacağız' dedik." - İSTANBUL
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