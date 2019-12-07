Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerdeki 4'lü zirvede liderlere, 'Siz oradan...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Geçtiğimiz günlerdeki 4'lü zirvede liderlere, 'Siz oradan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerdeki 4'lü zirvede liderlere, 'Siz oradan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerdeki 4'lü zirvede liderlere, 'Siz oradan (Suriye) çıkmadan biz ayrılmayacağız' dedik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerdeki 4'lü zirvede liderlere, 'Siz oradan (Suriye) çıkmadan biz ayrılmayacağız' dedik." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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