Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz" dedi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz' dedi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz" dedi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz" dedi. - KİEV

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:22 Kaynak: İHA
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