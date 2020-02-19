Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırı zincirinin hedefi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırı zincirinin hedefi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırı zincirinin hedefi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırı zincirinin hedefi Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğü, halkın birliği ve beraberliğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırı zincirinin hedefi Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğü, halkın birliği ve beraberliğidir" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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