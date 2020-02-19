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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Kılıçdaroğlu, bunları 'aydınlık gençler' olarak sınıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler" dedi. - ANKARA
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