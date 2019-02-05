Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda Fiyatları İçin Bazı Çalışmalar Yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda Fiyatları İçin Bazı Çalışmalar Yapılacak.

2 saat önce

IHAAW124251-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda fiyatları için bazı çalışmalar yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW124251-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda fiyatları için bazı çalışmalar yapılacak. Vurgunu komisyoncular yapıyor. En uygun fiyatla bunu vatandaşımıza ulaştırma gayreti içinde olacağız" dedi. 05.02.2019 12: 42: 51 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaresiz Anne, Kılıçdaroğlu'nun Yüzüne "Bebeğim Ölüyor" Diye Haykırdı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız

AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda Fiyatları İçin Bazı Çalışmalar Yapılacak.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]