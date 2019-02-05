Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda Fiyatları İçin Bazı Çalışmalar Yapılacak.
2 saat önce
IHAAW124251-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda fiyatları için bazı çalışmalar yapılacak.
IHAAW124251-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Gıda fiyatları için bazı çalışmalar yapılacak. Vurgunu komisyoncular yapıyor. En uygun fiyatla bunu vatandaşımıza ulaştırma gayreti içinde olacağız" dedi. 05.02.2019 12: 42: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
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