Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti - Son Dakika

30 Haziran 2021, Çarşamba Haberler

Gölbaşı Belediyesi "Hoş Geldin Bebek" projesi ile 600 aileye ulaştı…

Gölbaşı'nda yeni doğan bebekleri ve annelerini kucaklayan "Hoş Geldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Salgın sürecinde de kapı kapı gezerek hediyeleri teslim eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, 600 aileye ulaştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla hayata geçen "Hoş Geldin Bebek" projesi ailelerin sevincine ortak olmaya devam ediyor. Salgın süreci öncesinde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek ile ziyaret ettiği evlere; bu süreçte hediyeler Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından kapıda teslim ediliyor. Yeni doğan bebekleri ve anneleri kucaklayan proje kapsamında sağlık personeli tarafından hazırlanan çantalarda doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için pek çok ürün bulunuyor. Proje başladığı günden bu zaman dilime kadar Gölbaşı Belediyesi'ne ulaşan bütün ailelere paketlerin teslim edildiğini ve 600 aileye ulaştıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Salgın öncesi Gölbaşı Belediyesi ekiplerimiz ailelerin evlerini ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyorlardı. Ne yazık ki bu süreçte sizlerden ayrı kalsak da gönüllerimiz bir. Bu zaman dilimine kadar 600 aileye ulaşarak bebek bakım çantalarını adreslerine ulaştırdık. Doğum sonrası süreçte de devam eden destek hizmetlerimiz ve yeni doğum yapan annelerimize sunmuş olduğumuz paketimiz için 485 54 30 ve 485 54 35 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.

Mutlu aileler mutlu bireyler yetiştirirler. Biz de Gölbaşı Belediyemiz ile birlikte bu mutluluğa ortak oluyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kısa vadede çözümler bularak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz" diye belirten Başkan Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Hanım'ın da gönüllü destek olduğu projeden duyduğu mutluluğu dile getirdi.