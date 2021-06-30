Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti

30.06.2021 14:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti, System.String[]

30 Haziran 2021, Çarşamba Haberler12 Dernek Temsilcisi ile Gölbaşı İçin Omuz Omuza...MHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı İl Hemşeri Dernekleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

30 Haziran 2021, Çarşamba Haberler

12 Dernek Temsilcisi ile Gölbaşı İçin Omuz Omuza…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı İl Hemşeri Dernekleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Toplamda 12 dernek temsilcisinin katıldığı organizasyonda Gölbaşı'nda hayata geçen ve geçecek projeler masaya yatırıldı. Toplantıda Başkan Ramazan Şimşek, göreve geldiği bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri yer anlatırken; Gölbaşı'nda hayata geçirmeyi planladığı diğer projeler için de destek istedi. Özellikle salgın sürecinde hem belediye personelinin hem esnafın hem de vatandaşın maddi ve manevi yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Ramazan Şimşek "Gölbaşı bizim yaşadığımız, doğduğumuz büyüdüğümüz yer. İlçemizi, el ele vererek hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Gölbaşımız güzellikleri ve konumu ile daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Tek taşla duvar olmaz. Sizlerin desteği ile hep birlikte Gölbaşımızı bir yerlere geleceğiz" dedi.

Esnafa yönelik hayata geçirdikleri 1000 TL'lik nakdi destek yardımı ile 3 günde 1500 esnafa can suyu olduklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek "BGMP ile Gölbaşı, Ankara hatta Türkiye'nin en değerli ilçesi olacak" açıklamasında bulundu.

Gölbaşı kavramı değişiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise Gölbaşı kavramının değiştiğini ifade ederek "Gölbaşı artık Konya Yolu'nun iki tarafından fazlası. İlçemiz sağlı sollu büyüyor. Çok yakında çalışmaları başlayacak olan BGMP ile Gölbaşı'nı bir bütün olarak ele alacağız" diye konuştu. Geçmiş dönem belediye başkanlarına da çalışmaları sebebiyle teşekkür eden Karakaya sözlerini şöyle noktaladı: "Gölbaşı'nın kimliğini yeniden oluşturuyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız olacak. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı Başkanımız Ramazan Şimşek ile tamamlayacağız. "

Gölbaşı Ardahanlılar Derneği, Gölbaşı Artvinliler Derneği, Gölbaşı Bayburtlular Derneği, Gölbaşı Çankırılılar Derneği, Gölbaşı Çorumlular Derneği, Gölbaşı Gümüşhaneliler Derneği, Gölbaşı Kars Ardahan Iğdır Derneği, Gölbaşı Kırıkkaleliler Derneği, Gölbaşı Kırşehirliler Derneği, Gölbaşı Samsunlular Derneği, Ankara Seğmen Kulübü Gölbaşı Şubesi, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği temsilcileri ise; birlikte hareket etmeye gayret ettiklerini aktararak, sıkıntı ve mutluklarını Prof. Dr. Mevlut Karakaya ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile paylaştıklarını dile getirdi. "Gölbaşı hepimizin" diyen temsilciler bundan sonraki süreçte de omuz omuza çalışma gayretinde olacaklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının tek çatı altında olma isteklerini de dinleyen Şimşek "Proje geliştirilip sizlere yer tahsis edilmesi hususunda çalışmalarımızı hızlandıracağız" diyerek müjdeyi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Mevlüt Karakaya, Ramazan Şimşek, Milletvekili, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş 14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı 14:02 Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi 13:51 Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor 13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız 11:54 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek 11:05 Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Son Dakika Haberleri
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:50 Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
13:19 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti         
14:23
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor         
14:05
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz         
13:20
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
13:19
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 14:37:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement