Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti - Son Dakika

30 Haziran 2021, Çarşamba Haberler

Türkiye'nin Ocak ayında Uzay'a fırlatılan uydusu Türksat 5A, bugün yayına başladı. Ankara Gölbaşı'ndaki Türksat tesislerinde düzenlenen tören sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, MHP'li Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gölbaşı'nda hayata geçen ve geçecek olan çalışmaları aktaran Ramazan Şimşek, görüşme sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Kaması ve kumlama sanatı ile yapılmış, Dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişen Sevgi Çiçeği tablosu hediye etti.