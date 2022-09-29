GÜNDEM / 29 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu ile İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliklerine katılacak.

(Ankara/12.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban ile görüşecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünya Habitat Günü Lansman Programı" ile Atatürk Havalimanı'ndaki İstanbul Konya Tanıtım Günleri'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afşin Bey İlkokulu'nda "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelecek.

(Şırnak/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

(Wesseling) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Malezya Kıdemli Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bakanların eş başkanlıklarında Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi ilk toplantısı yapılacak. Serbest Ticaret Anlaşmasını Revize Eden 1 No'lu Protokol ve Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi Toplantı Tutanağı İmza Töreni düzenlenecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile temmuz ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" açılış törenine katılacak.

(Konya/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Intercontinental İstanbul Otel'de düzenlenecek Türkiye Otelciler Birliğinin aylık toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Faz Yurt Yerleştirme Sonuçları'na ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başlayacak. Bakan Kasapoğlu da oyunlara katılacak.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Polonya'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Gdansk/18.30) (Fotoğraflı)

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesi 4 maçla tamamlanacak.

5- Türkiye Basketbol Federasyonu ile VavaCars arasındaki sponsorluk imza töreni İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.