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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım" dedi. - ANKARA
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