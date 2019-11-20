Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Parlamento, prim, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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