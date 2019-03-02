Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneysu'daki Evinden Çıkışında Vatandaşlara Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneysu'daki Evinden Çıkışında Vatandaşlara Seslendi

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapacağı miting öncesi geceyi geçirdiği Güneysu'daki evinden ayrılışı sırasında kendisini bekleyen vatandaşlara otobüsün içerisinden kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneysu'daki Evinden Çıkışında Vatandaşlara Seslendi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapacağı miting öncesi geceyi geçirdiği Güneysu'daki evinden ayrılışı sırasında kendisini bekleyen vatandaşlara otobüsün içerisinden kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı kısa konuşmada, "Güneysu'da oyumuzu artıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın "iş bulamıyoruz" sözleri üzerine" ise "Sınavlara gir çık, öyle hazır ayağımıza gel durumu yok. Derdi olanın derdinden anlayın bunların muhatabı ben değilim. Siz kime diyeceklerinizi gayet iyi biliyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra otobüsle mitingi alanına doğru hareket etti. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:06 Kaynak: İHA

Rize, Güneysu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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