Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz"...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 07:25 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz'... - Son Dakika
Son Dakika Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım