Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü. Güvenli bölgeye de 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Güvenli bölgeye de 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz"
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