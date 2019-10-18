Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü.
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü. Güvenli bölgeye de 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL
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