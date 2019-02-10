Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güya Atatürk Kültür Merkezi Hassasiyetiyle Hareket Edenler,...
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IHAAW131720-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler" dedi.
IHAAW131720-SIY/10-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Güya Atatürk Kültür Merkezi
hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler" dedi. 10.02.2019 13: 17: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:23 Kaynak: İHA
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