Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güya Atatürk Kültür Merkezi Hassasiyetiyle Hareket Edenler,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güya Atatürk Kültür Merkezi Hassasiyetiyle Hareket Edenler,...

49 dakika önce

IHAAW131720-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW131720-SIY/10-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler" dedi. 10.02.2019 13: 17: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:23 Kaynak: İHA

AKM, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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