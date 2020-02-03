Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair dosyaları... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair dosyaları... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair dosyaları...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair dosyaları verdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair dosyaları verdim" dedi. - KİEV

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:09 Kaynak: İHA
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