GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

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