Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin...

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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