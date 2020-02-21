Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafter bizim için muhatap değildir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Hafter bizim için muhatap değildir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafter bizim için muhatap değildir.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafter bizim için muhatap değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafter bizim için muhatap değildir. Hafter orada maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayri meşru." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:19 Kaynak: İHA
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