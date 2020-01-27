Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve Moskova'ya anlaşmak için, çözüm için değil, sözde haklı davalarını anlatmak için gittiklerini, çözümün namlunun ucunda olduğunu ifade etmiştir. Bu da Hafter'in gerçek niyetini ele veren itiraf niteliğinde bir açıklamadır" dedi. - ANKARA