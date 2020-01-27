Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve Moskova'ya anlaşmak için, çözüm için değil, sözde haklı davalarını anlatmak için gittiklerini, çözümün namlunun ucunda olduğunu ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve Moskova'ya anlaşmak için, çözüm için değil, sözde haklı davalarını anlatmak için gittiklerini, çözümün namlunun ucunda olduğunu ifade etmiştir. Bu da Hafter'in gerçek niyetini ele veren itiraf niteliğinde bir açıklamadır" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Berlin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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