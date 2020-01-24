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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi. - İSTANBUL
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