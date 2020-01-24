Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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