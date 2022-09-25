GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİNE

25.09.2022 03:24
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/15.00)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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