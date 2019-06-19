Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Halk düşmanı bu faşist zihniyete İstanbul'u teslim etmeyeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Halk düşmanı bu faşist zihniyete İstanbul'u teslim etmeyeceğiz"

42 saniye önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Halk düşmanı bu faşist zihniyete İstanbul'u teslim etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Halk düşmanı bu faşist zihniyete İstanbul'u teslim etmeyeceğiz" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:03 Kaynak: İHA
Politika
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