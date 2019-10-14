Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatımızın amacı PKK/YPG tehdidini ortadan kaldırmak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatımızın amacı PKK/YPG tehdidini ortadan kaldırmak.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatımızın amacı PKK/ YPG tehdidini ortadan kaldırmak. Şu ana kadar 700'ü aşkın havan topu ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. Hani bunlar sivil öldürmüyordu" dedi. - BAKÜ
TSK'nın sınırda kontrolü sağlamasının ardından Akçakaleliler evlerine dönmeye başladı Tel Abyad ve Rasulayn'ı kaybeden teröristler, Münbiç'te rejim bayrağını astı Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi