Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatımızın amacı PKK/ YPG tehdidini ortadan kaldırmak. Şu ana kadar 700'ü aşkın havan topu ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. Hani bunlar sivil öldürmüyordu" dedi. - BAKÜ