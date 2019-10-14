Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatımızın amacı PKK/YPG tehdidini ortadan kaldırmak.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Harekatımızın amacı PKK/YPG tehdidini ortadan kaldırmak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatımızın amacı PKK/YPG tehdidini ortadan kaldırmak.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatımızın amacı PKK/YPG tehdidini ortadan kaldırmak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatımızın amacı PKK/ YPG tehdidini ortadan kaldırmak. Şu ana kadar 700'ü aşkın havan topu ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. Hani bunlar sivil öldürmüyordu" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
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