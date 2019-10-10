Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak"...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Harekatın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak'...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak"...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
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