Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz Ticaret Hacminde 100 Milyar Dolara Yürümek" Dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz Ticaret Hacminde 100 Milyar Dolara Yürümek" Dedi.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz ticaret hacminde 100 milyar dolara yürümek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz ticaret hacminde 100 milyar dolara yürümek" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:16 Kaynak: İHA

Politika
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