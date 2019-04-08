Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz Ticaret Hacminde 100 Milyar Dolara Yürümek" Dedi.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz ticaret hacminde 100 milyar dolara yürümek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz ticaret hacminde 100 milyar dolara yürümek" dedi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:16 Kaynak: İHA
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