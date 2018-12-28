Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hedefimiz Yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hedefimiz Yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayıyla...

1 saat önce

IHAAW143436-SIY/28-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
IHAAW143436-SIY/28-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak." 28.12.2018 14: 34: 36 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:40 Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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