Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hedefimiz Yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayıyla...
1 saat önce
IHAAW143436-SIY/28-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak.
IHAAW143436-SIY/28-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak." 28.12.2018 14: 34: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:40 Kaynak: İHA
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