Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle, açılışını gerçekleştirmek üzere Yeşilköy Prof. Dr.... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle, açılışını gerçekleştirmek üzere Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne geldi. - İSTANBUL

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