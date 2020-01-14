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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir. Projenin inşasında ve finansmanında herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş boş konuşmaktır." - ANKARA
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