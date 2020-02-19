Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Her kim bu olayları (Gezi Parkı) masum bir çevre hareketi... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim bu olayları (Gezi Parkı) masum bir çevre hareketi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim bu olayları (Gezi Parkı) masum bir çevre hareketi olarak adlandırılıyorsa bu ülkenin ve milletin düşmanıdır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim bu olayları (Gezi Parkı) masum bir çevre hareketi olarak adlandırılıyorsa bu ülkenin ve milletin düşmanıdır" dedi. - ANKARA
Son Dakika Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamaları soruldu, tek cümlelik yorum yaptı: Kendi işimize bakalım CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı