Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman terör örgütleri ile masaya oturmadık ve...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman terör örgütleri ile masaya oturmadık ve oturmayacağız. Başkaları oturabilir, bizi ilgilendirmez" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman terör örgütleri ile masaya oturmadık ve oturmayacağız. Başkaları oturabilir, bizi ilgilendirmez" dedi. - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu tek tip sigara paketi uygulaması 5 Aralık'tan itibaren başlayacak Clinton'dan, Trump'a mektup göndermesi Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti