Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman terör örgütleri ile masaya oturmadık ve...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hiçbir zaman terör örgütleri ile masaya oturmadık ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman terör örgütleri ile masaya oturmadık ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman terör örgütleri ile masaya oturmadık ve oturmayacağız. Başkaları oturabilir, bizi ilgilendirmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman terör örgütleri ile masaya oturmadık ve oturmayacağız. Başkaları oturabilir, bizi ilgilendirmez" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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