Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Telefonda Görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Telefonda Görüştü.

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Telefonda Görüştü., System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Narendra Modi, Hindistan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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