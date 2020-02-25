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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hocalı'da 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hocalı'da 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:07 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hocalı'da 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir. 613 kardeşimiz hunharca şehit edilmiştir. Hocalı katliamını unutmadık, unutmayacağız." - BAKÜ
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