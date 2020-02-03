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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "46 rejim hedefine 122 fırtına ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır. Operasyon kararlılık ile devam etmektedir" dedi. - İSTANBUL
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