Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "46 rejim hedefine 122 fırtına ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, '46 rejim hedefine 122 fırtına ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "46 rejim hedefine 122 fırtına ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır. Operasyon kararlılık ile devam etmektedir" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada!
Çin yönetiminden ABD'ye şok suçlama: Paniği artırıyorsunuz Davutoğlu cephesinden İdlib'de tırmanan gerilimle ilgili ilk yorum: Açık mesaj göndermenin vakti geldi Rusya'nın "Türkiye bize haber vermedi" iddiası hükümet tarafından yalanlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:37:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "46 rejim hedefine 122 fırtına ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]