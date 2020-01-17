Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili, "Rejimin,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili, 'Rejimin,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili, "Rejimin,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili, "Rejimin, ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının açık ispatı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili, "Rejimin, ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının açık ispatı. İdlib'deki gelişmeler sıkıntı verici" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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