Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili, "Rejimin, ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının açık ispatı. İdlib'deki gelişmeler sıkıntı verici" dedi. - İSTANBUL