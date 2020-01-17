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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili, "Rejimin,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili, "Rejimin, ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının açık ispatı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin yaptığı saldırı ile ilgili, "Rejimin, ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının açık ispatı. İdlib'deki gelişmeler sıkıntı verici" dedi. - İSTANBUL
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