Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan saldırıya ilişkin, "30-35 civarında karşı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan saldırıya ilişkin, '30-35 civarında karşı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan saldırıya ilişkin, "30-35 civarında karşı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan saldırıya ilişkin, "30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş durumda" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan saldırıya ilişkin,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan saldırıya ilişkin, "30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş durumda" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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