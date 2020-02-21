Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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