Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı