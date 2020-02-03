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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'(İdlib'de) Bu sabahki saldırıda 3 sivil, 5 asker şehit oldu"...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'(İdlib'de) Bu sabahki saldırıda 3 sivil, 5 asker şehit oldu" dedi. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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