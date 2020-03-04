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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'deki çatışmalar sürerken bölücü terör örgütünün...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'deki çatışmalar sürerken bölücü terör örgütünün Suriye'deki güvenli bölgelerimize saldırması arka plandaki oyunun göstergesidir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İdlib'deki çatışmalar sürerken bölücü terör örgütünün Suriye'deki güvenli bölgelerimize saldırması arka plandaki oyunun göstergesidir" dedi. - ANKARA
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