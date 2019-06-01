Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar sonrası Gebze-Harem hattında çalışan minibüs şoförleri ile...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar sonrası Gebze-Harem hattında çalışan minibüs şoförleri ile...

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar sonrası Gebze-Harem hattında çalışan minibüs şoförleri ile buluştu Cumhurbaşkanı cebinde sigara gördüğü vatandaşa sigarayı bıraktırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar sonrası Gebze- Harem hattında çalışan minibüs şoförleri ile buluştu
Cumhurbaşkanı cebinde sigara gördüğü vatandaşa sigarayı bıraktırdı
Cumhurbaşkanı Recep <a class='keyword-sd' href='/tayyip-erdogan/' title='Tayyip Erdoğan'>Tayyip Erdoğan</a> iftar sonrası Gebze-Harem hattında çalışan minibüs şoförleri ile...
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Harem, Gebze, Politika
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