Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar sonrası Gebze-Harem hattında çalışan minibüs şoförleri ile...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar sonrası Gebze-Harem hattında çalışan minibüs şoförleri ile buluştu Cumhurbaşkanı cebinde sigara gördüğü vatandaşa sigarayı bıraktırdı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
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