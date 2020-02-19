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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki sondaj gemimiz, iki de sismik araştırma gemimiz vardı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki sondaj gemimiz, iki de sismik araştırma gemimiz vardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki sondaj gemimiz, iki de sismik araştırma gemimiz vardı. Şimdi Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisidir. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz" dedi. - ANKARA
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