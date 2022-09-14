Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu

14.09.2022 22:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i telefonla arayarak tebrik etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Hamza'yı yenerek altın madalya kazandı.

Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Milli güreşçiyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık, izledik. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yasemin Adar Yiğit ise "Cumhurbaşkanım burada Türk kadının gücü gösteriyoruz. Nene Hatunların, Şerife Bacılarının arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz. Yarın Buse Tosun arkadaşımız var. Onun da çok güzel maçlar yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak Dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'i ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kutladı Dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'i ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kutladı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yasemin Adar Yiğit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:16 İngilizler Rusya lideri Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü
22:07 Milan'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını 3 golle aldı
22:07 Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'ı karıştırdı! Sokağa inen halk idamını istedi
21:43 Küçükçekmece'de veliler servis ve ders saatlerine isyan etti: Vaatler yerine getirilmedi
21:36 Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu
21:27 İlk günde 700 binden fazla kişi başvurdu! Sosyal konut projesinde evlerin teslim edileceği tarih belli oldu
21:24 Beşiktaşlı Josef de Souza tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yaptı: Tanrı'ya her gün şükrediyorum
21:15 Aydın'da akılalmaz olay! Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı
21:01 Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı
20:52 Rusya lideri Putin'in en yakın müttefiki Lukaşenko, Avrupa ile dalga geçti: Yeter ki ısınabilsinler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 22:30:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement