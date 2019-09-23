Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'nde, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'nde, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'nde, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz" dedi. - NEW YORK
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