Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ile abd başkan yardımcısı mike pence'ın görüşmesi başladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın görüşmesi başladı. Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
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