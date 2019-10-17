Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ile abd başkan yardımcısı mike pence'ın görüşmesi başladı.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ile abd başkan yardımcısı mike pence'ın görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ile abd başkan yardımcısı mike pence'ın görüşmesi başladı.

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın görüşmesi başladı.(2)

Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ile abd başkan yardımcısı mike pence'ın görüşmesi başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
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