Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 'ın görüşmesi başladı.(2)

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CHP'li Öztrak: Türkiye böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir