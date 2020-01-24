Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sona erdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sona erdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sona erdi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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