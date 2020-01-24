Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Vahdettin Köşkü'ndeki... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Vahdettin Köşkü'ndeki...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi son buldu. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hafter'in arkasında BAE ve Mısır var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi, Angela Merkel'i mest etti