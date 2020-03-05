Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum" dedi. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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