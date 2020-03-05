Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum" dedi. Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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