Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Üçlü Zirve Öncesi Baş...
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IHAAW124621-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.
IHAAW124621-SIY/14-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı. 14.02.2019 12: 46: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:52 Kaynak: İHA
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