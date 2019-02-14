Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Üçlü Zirve Öncesi Baş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Üçlü Zirve Öncesi Baş...

2 saat önce

IHAAW124621-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Üçlü Zirve Öncesi Baş..., System.String[]
IHAAW124621-SIY/14-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı. 14.02.2019 12: 46: 21 TSI
NNNN - SOÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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